Sena realiza entrega de 300 cestas básicas para familias necessitadas

Com a presença do prefeito Mazinho Serafim (Podemos), a Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS) realizou na manhã desta terça-feira, 26, a entrega de 300 cestas básicas aos novos beneficiários do Programa Prato Solidário – Quem tem fome, tem pressa. O programa foi lançado no final de 2023 e já contemplou mais de 1.000 famílias com o benefício.

A cada dois meses, 300 novas famílias que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico) são contempladas pelo programa, após o trabalho feito pela equipe da SEMCIAS. Além da cesta básica, cada família recebe um frango para o preparo da alimentação.

“Hoje iniciamos a terceira etapa deste programa, contemplando novas famílias através desse projeto que graças a Deus e ao trabalho da nossa gestão e com apoio do senador Márcio Bittar (UB/AC) e da hoje vice-governadora Mailza Assis (PP), através das emendas parlamentares, tem ajudado muitas pessoas carentes da nossa cidade. O sentimento é somente de felicidade e de gratidão. Eu sei o que é passar necessidade e por isso busco ajudar a nossa população carente através dessas ações de políticas públicas”, disse o prefeito Mazinho Serafim.

A solenidade contou com a presença do secretário de assistência social, Daniel Herculano, dos secretários Altemir Lira (Educação), Adriana Martha (Administração), Getulião Saraiva, da coordenadora do Programa Prato Solidário, Emanuela Cunha, dos vereadores Alípio Gomes, Ivoneide Bernardino, Sidnei Araújo, Dos Anjos, Canário Rosendo, Tom Cabeleiro; Do provedor da Santa Casa Dr. José Aleksandro, servidores e imprensa local.