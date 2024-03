MP abre investigação para apurar suposto crime após abate de jacaré-açu

A Promotoria do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) em Manoel Urbano instaurou um procedimento nesta segunda-feira (25) para apurar um possível crime ambiental após o abate de um jacaré-açu ocorrido no último domingo, 24.

Conforme imagens veiculadas nas redes sociais, o animal foi atingido com um arpão por um homem que estava dentro de uma embarcação. Os vídeos mostram ainda o animal já morto sendo retirado para a superfície por moradores.

O promotor de Justiça Substituto Wendelson Mendonça da Cunha oficiou a Polícia Civil do município para que, no prazo de 10 dias, seja feita a investigação preliminar do possível crime ambiental e sua autoria.

Segundo informações, o réptil de cerca de 5 metros vinha aterrorizando os ribeirinhos naquela região, mais precisamente em um porto de embarcações, onde há bastante movimentação de barqueiros.