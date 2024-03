Gladson participa de caminhada pela valorização e dignidade das mulheres

Em alusão ao Mês da Mulher, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), realizou na manhã desta segunda-feira, 25, em Rio Branco, uma caminhada pela valorização das mulheres, pela sua dignidade e respeito à sua vida. O evento, que reuniu centenas de pessoas, principalmente jovens de escolas da capital, foi comandado pelo governador Gladson Cameli e pela secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa.

Em Rio Branco, a concentração foi realizada na sede da Semulher. Antes da caminhada, todos puderam presenciar a feira das Mulheres Empreendedoras, com a venda de artesanato, grafismos, doces e salgados, além de uma programação cultural com show de talentos e uma oficina de fitagem para cabelos afro.

Para Márdhia El-Shawwa, a intenção da Caminhada é chamar a atenção, especialmente dos jovens e das crianças. Por isso, foram convidadas escolas para participar do evento.

“Este mês de março de 2024 é muito especial para nós, pois marca um ano da criação da Secretaria da Mulher. O balanço é positivo, estamos recebendo apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público e de toda a sociedade, para que juntos possamos desenvolver ações de enfrentamento à violência contra as mulheres”, destacou a secretária.

O governador Gladson Cameli reforçou que o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres se transformou em uma das maiores prioridades do seu governo, destacando a criação da Secretaria da Mulher para tratar exclusivamente do tema, além de ele mesmo contar com o apoio de muitas mulheres em cargos estratégicos do governo.

“A Secretaria da Mulher tem feito um trabalho magnífico, que me respalda como governador, fornecendo informações sobre os compromissos que assumimos, principalmente com todas as instituições, incluindo o Poder Judiciário, pela defesa da dignidade e vida das mulheres. A pauta da mulher é sensível, requer um olhar diferenciado, e estamos cumprindo as metas. Temos que praticar coisas novas, coisas positivas, que sirvam de exemplo”, reforçou o governador.

Para Talita Ferreira, uma das jovens presentes no evento, uma caminhada como essa, com todos seus amigos, tem a capacidade de influenciar mudanças e diminuir medos.

“Eu acho muito importante, porque na realidade nós, mulheres, a gente não tem muito respeito, isso é uma verdade, porque a gente anda na rua para ir para a escola, tem que pegar ônibus, né? Nesse meu caminho, já aconteceu de um homem passar e nos assediar, aí acham que isso é normal, mas não é aceitável, entende? E eu acho que essa caminhada para conscientização é muito importante, porque o respeito para nós, mulheres, é fundamental”, analisa.

Resultados conquistados

No início de 2024, foi divulgado que as ações integradas das forças de segurança do Estado resultaram em uma redução de 37,50% no índice de mulheres vítimas de homicídio e feminicídio, em uma comparação entre os anos de 2022 e 2023, feita pela Diretoria de Inteligência e Análises Criminal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

“Neste evento temos muitos adolescentes presentes. A juventude foi chamada a participar, e sabemos que a educação é fundamental para mudar essa realidade da violência doméstica contra mulheres e meninas no Acre. Chamar os jovens para participar é crucial, pois garante que no futuro tenhamos pessoas mais conscientes, que não adotem a violência como um estilo de vida”, disse delegada da Mulher, Elenice Frez.

Em caso de violência doméstica e familiar, disque 180 e fale com a Central de Atendimento à Mulher. As ligações são gratuitas e anônimas, sendo possível ligações por telefone fixo ou celular. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos.