Gladson e Jorge Viana, o senhor da Apex Brasil, deverão concorrer ao Senado

O engenheiro Jorge Viana, que já exerceu os cargos de prefeito (1993-1996), governador por dois mandatos (1999-2006) e senador por oito anos (2010-2018), atualmente é o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). Na nova função, Viana vem se destacando, angariando respeito e ajudando as exportações brasileiras com grandes projetos, inclusive, para o Acre.

Com um extenso histórico de experiências políticas e com o apoio do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), ele deverá concorrer ao Senado em 2026, quando estarão em disputa as vagas dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar (UB), candidatos à reeleição. Bittar já se movimenta intensamente nessa direção.

O governador Gladson Cameli poderá candidatar-se ao Senado também, deixando o seu cargo em abril de 2026. No entanto, ele também tem a opção de continuar. O PT não participará na disputa pelo governo, o que abre oportunidades para alianças com a centro-esquerda. Para aqueles que possam não estar cientes, a disputa para o Senado já está em andamento – basta observar as eleições municipais.

“Faremos pesquisas em Brasiléia e Epitaciolândia para definir os candidatos do PROGRESSISTAS”. (Governador Gladson Cameli, em solenidade na sede do PP)

. A provável eleição do Gilson da Funerária (PSD) para a prefeitura de Senador Guiomard solidifica o nome da Dra. Vanda para o retorno à Câmara Federal.

. Uma disputa bastante acirrada entre Gilson e a atual prefeita Rosana Gomes (PP).

. Por falar em Dra. Vanda, o senador Sérgio Petecão (PSD) sonha com ela filiada ao partido.

. Aliás, a Dra. Vanda teria uma reeleição segura se não tivesse disputado o Senado; quem disse que o cavalo selado não passa duas vezes?!

. Macunaíma, mande uma mensagem de consolo para o ex-vereador de Brasiléia Joelson Pontes que tem se sentido bastante humilhado por esses dias:

. “Os humilhados serão exaltados” e “humilhe-se debaixo da potente mão de Deus que a seu tempo Ele vos exaltará”.

. Já tá bom demais, daqui a pouco vira uma pregação!

. E para a deputada federal Socorro Neri…

. “Olhai os lírios do campo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ele trará o seu próprio mal”!

. Em se tratando de política, a garantia mais sólida é o vento!

. Entre os pretendentes ao Palácio Rio Branco, o que mais tem se preparado (em todos os sentidos) para governar o Acre é o senador Alan Rick (UB).

. Basta frequentar o gabinete dele em Brasília!

. Por falar em Alan, o maior sonho dele para Rio Branco é transformar a área ocupada pelo 7º BEC (nas paralelas Nações Unidas e Isaura Parente) em um grande parque com atividades gastronômicas, culturais, esportivas e de lazer.

. Como ele mesmo diz:

. “Um lugar para as famílias se encontrarem”!

. Não só as evangélicas…bem-dito!

. Bem lembrado, não será mamão com açúcar derrotar o candidato do prefeito Mazinho Serafim em Sena Madureira.

. Já esqueceram a alagação e os alagados: lágrimas, gritos, protestos, reclamações e ranger de dentes desceram água abaixo.

. É verdade que a cidade de Brasiléia vai ser mudada de lugar? Sim, na próxima era glacial.

. Bom dia!