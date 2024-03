O senador Sérgio Petecão (PSD), foto, revelou ontem ao BLOG estar cansado da indefinição da candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, e vai ter na quinta-feira, uma conversa franca e aberta com ele, sobre os rumos de uma aliança. Petecão afirmou não estar sentindo firmeza e nem ação de Alysson Bestene. “Não age como se fosse candidato, não se vê da sua parte uma movimentação política, e não vou mais esperar e nem continuar neste marasmo. Neste fim de semana, o PSD vai anunciar qual candidato vai apoiar para a PMRB”, disse um decisivo Petecão. O senador ressaltou ainda que não vê também por parte do governador Gladson, um movimento forte de apoio ao candidato Alysson. Dentro do PSD há uma inclinação majoritária para que o partido anuncie o seu apoio ao candidato Marcus Alexandre (MDB). Petecão descarta qualquer apoio a Tião Bocalom, e ameaça colocar para fora do partido quem ousar apoiar o prefeito da Capital. O PSD marcou uma reunião do diretório municipal para a próxima sexta-feira, quando acontecerão filiações, anúncio da chapa de candidatos a vereadores e qual candidato será apoiado pelo partido para a prefeitura da Capital.

CANDIDATURA ESTAGNADA

Não há nenhum açodamento do senador Sérgio Petecão (PSD) em tomar essa decisão de resolver essa semana sobre o apoio ao Alysson Bestene (PP). A candidatura de Alysson se encontra claramente desidratada, sofrendo com fogo amigo dentro do secretariado do governo, o que não passa a segurança que sua candidatura é para valer.

ESTRANHO, MUITO ESTRANHO

Acompanho, como jornalista, a carreira política do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) há mais de 30 anos. Sempre falou abertamente das suas inclinações políticas e do seu grupo. Por isso, vejo com um certo ceticismo a candidatura da filha Jéssica Sales (MDB) para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, devido ao seu silêncio tumular sobre o assunto. Pelo seu perfil, já era para o Vagner estar fazendo o maior carnaval sobre a candidatura da filha. Vejo esse comportamento como estranho, muito estranho. O que não passa a segurança de que a Jéssica será mesmo candidata a prefeita.

JOABE LIRA É O NOME

O nome mais forte para ser o vice na chapa do prefeito Tião Bocalom (PL) é o do secretário Joabe Lira, um dos destaques da gestão. Além de ser de sua extrema confiança. A tendência foi passada ontem ao BLOG por um secretário próximo do Bocalom.

SEGURO MORREU DE VELHO

Conheço um pouco o humor do prefeito Tião Bocalom. Não deixaria de colocar como vice da sua chapa um nome em quem não confie, cegamente, como o Joabe Lira. Bocalom acha que ganha a eleição sem precisar compor politicamente.

FESTA DO PP

Com o governador Gladson Cameli de anfitrião, o PP fez uma festa ontem para receber a filiação da prefeita Fernanda Hassem e da candidata que lançará para disputar a Prefeitura de Brasiléia, Suly Guimarães.

ORGASMO DOS SEGUIDORES

A passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro – inelegível e com ações na Justiça a responder – em Rio Branco, não terá o condão de decidir a eleição na Capital. No máximo, serviu para levar ao orgasmo a sua legião de fanáticos. A eleição na Capital é paroquial. O voto da aldeia é no nome.

NÃO SERÁ UM PASSEIO

Quem vê o deputado Manoel Moraes (PP) falar sobre a eleição para prefeito de Xapuri, o seu candidato vai ganhar a disputa deitado numa rede. Já vi muito favorito perder a eleição. Derrotar o ex-deputado Antônio Pedro (UB) não será um passeio, como o líder do governo pensa. Será uma disputa dura.

PERDEU UM ALIADO

O deputado Manoel Moraes (PP) não terá mais nesta eleição o PT como aliado, que disputará a prefeitura com candidato próprio, e ainda conta com uma faixa do eleitorado xapuriense.

ADORA UM DITADOR

O Lula adora ser aliado de ditadores. É o que se deduz. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, proibiu seus principais adversários de disputarem a eleição com ele, e não se ouve um pio do Lula condenando a ação ditatorial. Maduro é seu ídolo.

BATER O MARTELO

O governador Gladson Cameli tem pesquisas em mãos. É com base nessas pesquisas que está conversando com sua base política, sobre a eleição para a prefeitura da Capital. Ninguém se admire se vier uma surpresa, sobre a participação dele na eleição para a PMRB.

CHAPA FECHADA

O prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, fechou chapa para a disputa da reeleição. Terá como vice a professora Clarice Lemos, ainda sem partido.

ACORDO POLÍTICO

Pode sair um acordo político envolvendo a disputa pelas prefeituras de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco. É a notícia que circula nos bastidores.

LISTAS INCONFIÁVEIS

Até o próximo dia 6, fica difícil se falar sobre as chapas mais fortes na disputa de mandatos na Câmara Municipal de Rio Branco, pelo fato de que há nomes de candidatos inseridos em três listas partidárias.

PANORAMA NÃO MUDA

Em Brasiléia, o panorama não muda, e a disputa pela prefeitura vai ficar entre duas mulheres, Leila Galvão (MDB) e Suly Guimarães (PP).

CRUA REALIDADE

Não adianta mascarar a realidade: o governador Gladson Cameli não tem no PP um nome competitivo para disputar a Prefeitura de Rio Branco. Justamente, no maior colégio eleitoral do Estado. Terá que compor com outra sigla, se quiser aparecer de vencedor.

SEM CANDIDATO

O MDB, que disputará a Prefeitura de Rio Branco com o ex-prefeito Marcus Alexandre, não tem nenhum nome em voga para disputar o Senado em 2026 e nem para governador, o que lhe abre o leque de composições partidárias.

DOIS NOMES DA PESADA

Os ex-deputados Neném Almeida e Eber Machado são dois nomes fortes na chapa do MDB, para a Câmara Municipal de Rio Branco. O MDB foca em fazer três vereadores.

REBATE FALSO

A candidatura a prefeito de Rio Branco do deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) cheira a rebate falso. Não se vê um movimento seu, que lembre um candidato majoritário.

SITUAÇÃO DELICADA

O ex-vereador Joelson Pontes (PP) foi quem ficou mais detonado na troca de comando do PP, em Brasiléia. Perdeu a candidatura a prefeito, dada como certa. Se quiser, será cabo-eleitoral do partido. Coisas da política.

FRASE MARCANTE

“Quem conhece a sua ignorância revela a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão”. Lao-Tsé.