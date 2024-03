Tratador escapa de ter partes íntimas devoradas por crocodilo de 4 metros em zoológico; vídeo

Um tratador escapou de ter seus órgãos genitais devorados por um crocodilo de 4 metros durante uma apresentação em um zoológico na África do Sul, no último domingo, 17. De acordo com a instituição, o funcionário teve ferimentos graves na perna direita e precisou ser hospitalizado.

O caso aconteceu no parque temático Crocodile Creek, em Durban. Turistas acompanhavam a apresentação na jaula dos crocodilos-do-Nilo, segunda maior espécie do réptil do mundo. O tratador cutucava o ‘gigante’ com uma vara até que o réptil revidou e o mordeu, levando o homem ao chão.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o tratador consegue se levantar e se soltar da mordida do crocodilo. O homem foi socorrido e levado a um hospital local. Um especialista em répteis ouvido pelo tablóide britânico Daily Mail afirma que o homem teve sorte no ataque.

“O crocodilo deu apenas um aviso, mas, acredite, se ele quisesse ter matado aquele homem, ele teria o feito”, afirmou o especialista, que não quis ser identificado.

O crocodilo-do-Nilo pode ser encontrado desde o sul do Deserto do Saara, na bacia do Rio Nilo, até o sul do continente africano. O réptil pode chegar a 5,5 metros de comprimento e pesar até 550 kg. É a segunda maior espécie do mundo, atrás somente do crocodilo-de-água-salgada.

Veja o vídeo:

Fonte: Terra