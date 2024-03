Brasil negocia com a França combustível nuclear para submarino

O governo brasileiro está em negociações com a França para obter cooperação, inclusive na área do combustível nuclear para o submarino Álvaro Alberto, que está em desenvolvimento como parte do programa brasileiro de submarinos.

A Embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, secretária de Europa e América do Norte do Itamaraty, afirmou que, sobre o combustível do submarino e a possível cooperação da França nessa área, acredita-se que é possível. Ela mencionou que, embora possa ter havido resistência no passado, atualmente já há conversa sobre essa possibilidade.

