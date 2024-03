Adolescente de 17 anos morre após levar chute durante partida de futebol

O jogador Wassim Jazzar, de 17 anos, morreu após ser atingido por um chute em uma partida de futebol amadora, na Argélia. O acidente aconteceu durante uma disputa de bola do atleta do Najm Wadi El Maa, contra um zagueiro adversário.

O lance foi gravado das arquibancadas e é possível notar que Jazzar corre para tentar recuperar a bola perto da grande área. No mesmo instante, um jogador do outro time, ergue a perna para tentar desviar a bola e acaba acertando o jovem.

De acordo com informações do diário catalão Mundo Deportivo e o inglês The Sun, testemunhas relatam que não havia ambulância ou médicos nas instalações para atender ao jogador, que foi levado ao hospital em um carro comum. Wassim foi declarado morto horas depois na unidade de saúde com a causa relacionada ao golpe sofrido na partida de futebol.

A morte do atleta impressionou os atletas e as autoridades no país. A Federação Argelina de Futebol e seu presidente, Walid Sadi, emitiram uma nota de pesar a respeito, lamentando a tragédia e prestando suas condolências a familiares e amigos de Jazzar.

“É com grande tristeza que o Sr. Walid Sadi, Presidente da Federação Argelina de Futebol, recebeu a notícia do falecimento do jogador da equipe Najm Wadi El Maa da categoria sub-17, o jovem Wassim Jazzar. Na sequência desta grave lesão, o Presidente da Federação Argelina de Futebol, em seu nome e em nome dos membros do Federal Bureau e da família do futebol argelino, apresenta as suas mais sinceras condolências, expressões de simpatia e orações à família do falecido, seus fãs e ao Etoile Valley Club, orando a Deus Todo-Poderoso para cobrir seus falecidos com sua vasta misericórdia e inspirar sua família e parentes com paciência e consolo. Pertencemos a Allah e a Ele retornaremos”, diz nota.

Outras fatalidades em campo

O jovem de 24 anos, Guillermo Beltran, faleceu dureante o treino do Real Santa Cruz, time em que jogava na Bolívia. Ele reclamou de tontura e náusea e colapsou em campo. O atleta sofreu uma parada respiratória.

A equipe chamou a ambulância após tentativa falha de ressuscitar Beltran, mas ele morreu a caminho do hospital. A morte do jogador foi anunciada nas redes sociais do time. Assim como Wassim, ele foi homenageado nas redes por seus colegas e amigos.

Veja o vídeo:

🚨 Tragedia en Argelia por el fallecimiento de un joven jugador de 17 años tras una grave patada durante el partido DEP Wassim Jazzar 🕊️ pic.twitter.com/Pg9f7hAehh — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) March 24, 2024

