VÍDEO: PM de folga salva homem que engasgou com pedaço de carne em restaurante

“É com alegria que o 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior, informa que um Policial Militar pertencente ao seu efetivo, de folga, salvou a vida de um civil que estava engasgado no interior de um restaurante no município de Araraquara. O PM estava almoçando com seus familiares, quando percebeu grande movimentação no estabelecimento comercial e, após verificar, constatou que se tratava de um homem engasgado com um pedaço de carne.

De imediato, o Policial Militar realizou a manobra de Heimlich e desobstruiu às vias aéreas da vítima.

O 13º BPM/I parabeniza a proatividade do militar e reafirma o compromisso da Unidade com o bem-estar social e a defesa da vida”, publicaram.

Manobra de Heimlich

A Manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar.

É um dos procedimentos mais importantes a serem realizados em casos de engasgo e pode ser aplicada em pessoas de todas as idades, inclusive bebês.