Governo do Acre prioriza obras com melhoria de serviços e avanço na economia

Girar a roda da construção civil no estado é fomentar duas importantes frentes: geração de trabalho e renda, o que impacta diretamente na economia e na melhoria dos serviços, já que as obras públicas são destinadas a promover a qualidade da vida das pessoas. Um levantamento feito pela gestão do governador Gladson Cameli, que cumpre seu segundo mandato, mostra que o Acre tem 126 grandes obras entregues e ainda 444, entre as que estão em andamento, projetos aprovados e em planejamento.

Grande parte dessas obras foi desenvolvida para o setor da saúde, com reformas de hospitais e ampliação de unidades, mas em todas as pastas houve avanços importantes nos espaços físicos que acolhem o cidadão em busca de atendimento.

Ainda para este ano, está no planejamento da Secretaria de Educação fazer intervenções, com manutenções e revitalizações em 268 escolas. Além disso, estão sendo construídas cinco escolas indígenas em Sena Madureira e mais 11 em Feijó. A construção de escolas indígenas também deve chegar aos municípios mais distantes, como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa e Jordão.

Todos os planejamentos e obras fazem parte do fortalecimento de políticas públicas voltadas para esse setor em todo o estado. Para o governador Gladson Cameli, os recursos federais, mais o estadual, além da parceria com a iniciativa privada, devem ser fatores importantes para o avanço no estado.

“Temos nos empenhado nos últimos anos em atender as principais necessidades do povo acreano, possibilitando não apenas um ambiente adequado ao atendimento, mas, paralelo a isso, ampliando nossos serviços, reconhecendo nossos servidores e gerando emprego e renda. A nossa resposta tem sido trabalho, com reformas, inauguração de pontes e pavimentação. Temos muito ainda para fazer e, assim como tem sido nos últimos anos, vamos continuar avançando na infraestrutura do nosso estado, tentando atender a todos os setores possíveis”, garante Cameli.

Entre as obras entregues à Saúde, houve a construção dos prédios do Pronto-Socorro de Rio Branco, tanto o horizontal, como o vertical; a reforma da Policlínica Tucumã; reforma e adequações do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre (Into-AC), todas em Rio Branco, bem como a reforma e ampliação do Hospital Geral Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima.

Essa unidade no Juruá, inclusive, bateu recorde de atendimentos no ano passado, recebendo também a comunidade indígena da região.

Moradora da Terra Indígena Nukini, no Rio Moa, Arlete Nukini, de 95 anos, procurou atendimento no começo deste ano. Precisou ficar internada, encontrou uma equipe preparada, fez todos os exames gratuitamente e recebeu a medicação necessária. “Estou satisfeito com o acolhimento que estamos recebendo aqui”, disse seu neto e acompanhante, Txane Pistyani Nukini.

Já na Educação, cerca de 20 escolas rurais passaram por alguma intervenção, como execução dos serviços de pavimentação do entorno e acesso das unidades. Houve também a reforma da Biblioteca Pública de Tarauacá e a construção de uma creche, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O secretário de Obras, Ítalo Lopes, enumera os benefícios do investimento. “As obras públicas, espalhadas por todo o Acre, nos mais diversos setores, asseguram o progresso do estado e garantem dignidade, de forma democrática aos 22 municípios, melhorando a vida da população de cada cidade. É uma determinação do governador a transversalidade entre as secretarias e departamentos, para garantir que as estruturas do estado estejam adequadas para ofertar à população com celeridade e eficiência nos serviços públicos”, destaca.