Zequinha prestigia passagem de comando do Colégio Militar Dom Pedro

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Rômulo Barros, deixou o comando do Colégio Militar Dom Pedro Il, em Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira ,22, e repassou a missão para o capitão José Correia. A solenidade de passagem de comando da unidade educacional foi prestigiada pelo prefeito Zequinha Lima e outras autoridades.

“Nesse período tenho certeza que eu mais ganhei do que entreguei. Saio daqui de cabeça erguida onde fizemos, através desse termo de cooperação entre Secretaria de Estado de Educação e Corpo de Bombeiros, o nosso melhor afim de que pudéssemos deixar boas referências para que os nossos alunos tivessem uma boa formação. Quero agradecer aqui a todas as parcerias que acreditaram no trabalho que nós desenvolvemos”, destacou Rômulo.

Entre as autoridades presentes estiveram o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Charles, o comandante do 4⁰ Batalhão do Corpo de Bombeiros, capitão Josadac Cavalcante, o comandante do 6⁰ Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Edvan Rogério, e o prefeito Zequinha Lima. O gestor municipal ressaltou a contribuição do diretor que deixou o cargo e desejou sucesso ao novo comandante do Colégio Militar Dom Pedro II.