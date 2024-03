Helicóptero de Neymar está com documento atrasado e impedido de voar

O atacante Neymar, do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, está impedido de usar seu próprio helicóptero. Isso porque a aeronave está com documento atrasado. O helicóptero de luxo avaliado em R$ 50 milhões está com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) está vencido. O documento é exigido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e precisa ser apresentado a cada três anos.

O helicóptero é um Airbus BK 117 D-2, com 3,7 toneladas, dois motores e tuboeixo, autonomia para voos noturnos e capacidade para 10 pessoas. A aeronave é prefixo PP-NJR comprado pela empresa “Neymar Sport e Marketing LTDA”, em maio de 2019.

Neymar, que tem uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões), comprou a aeronave e depois colocou do seu jeito. Afinal, deixou toda customizada em Paris, com bancos de couro, símbolo do Batman além de outros acessórios.

