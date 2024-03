Rio Gregório enche e alcança terra indígena dos Yawanawás

As chuvas de sexta-feira (22) e deste sábado (23) elevaram o nível dos Rios Tarauacá e Gregório, que cortam a BR-364. O Rio Gregório teve uma subida repentina e chegou a um nível ainda não visto, segundo relatos do Cacique Yawanawá, Ubiracy Brasil.

Ele, que está na última Aldeia do Rio Gregório, gravou um vídeo de alerta para os “parentes”. “Estou aqui na Aldeia Sagrada, a última do povo Yawanawá, no Alto Rio Gregório, e aqui choveu das oito e meia da noite até as seis e meia da manhã de hoje. A água nunca tinha chegado no trapiche e naquela casa ali, que é a última e agora chegou. Já chegou na casa do Tÿka e tiramos as coisas dele. Tivemos que mudar o gado para o morro do outro lado. Nunca vi uma enchente como essa aqui e quero que o Skukuá avise para os parentes que se preparem para uma grande cheia”, avisou ele.