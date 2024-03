Vídeo: Luísa Sonza rebate repórter que a criticou por gritos em show

A gata não leva desaforo para casa! O repórter Guilherme Guedes até tentou entrevistar Luísa Sonza antes de seu show no Lollapalooza, nesta sexta-feira (22/3), mas a cantora deu uma patada no repórter.

No ano passado, o repórter do Multishow alegou que a participação de Luísa Sonza no show de Demi Lovato foi uma “batalha de gritos”.

“A gente já sabia que a Demi sabia gritar. Luísa Sonza gritou mais alto e a Demi Lovato gritou mais alto ainda. A gente viu uma batalha de gritos. Eu espero que minha audição esteja bem”, disse na ocasião.

Agora, Luísa Sonza lembrou do repórter durante uma entrevista e rebateu: “Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando muito mais ainda”.

Veja o vídeo:

Fonte: Metrópoles