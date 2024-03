Nota máxima no MEC, curso de Medicina da Uninorte está com inscrições abertas

O Centro Universitário Uninorte está com inscrições abertas para o processo seletivo de Medicina para o segundo semestre de 2024. Podem se inscrever nas vagas tanto calouros quanto portadores de diploma.

As inscrições têm início nesta terça-feira (12) e seguem até o dia 2 de maio. Serão cinco processos de vestibular, nota Enem e para portador de diploma e transferência. As inscrições podem ser feitas no site https://go.vestnorte.com.br/uninorte-medicina.

Para quem é portador de diploma, os documentos necessários são: o histórico e o diploma, conforme pede o edital. A taxa de inscrição para participar do processo seletivo é de R$ 150,00.

De acordo com a supervisora do Setor de Relacionamento com o Mercado (SRM), Maria Luísa Fernandes de Souza, como o vestibular é online, o candidato pode realizar de onde estiver. Além disso, pode acompanhar o cronograma do processo pelo link https://www.uninorteac.edu.br/editais.

“Por ser um cronograma bem extenso, fica mais viável que o interessado entre em contato no WhatsApp 68 999891022 para que possamos passar as informações do processo vigente”, informa.

Para a supervisora do SRM, as expectativas para esse processo seletivo são as melhores possíveis. “O nosso foco é oferecer um atendimento de qualidade, com o diferencial da aprendizagem, estimulando a inovação e evolução dos acadêmicos, transformando vidas e formando profissionais de excelência”, afirma.

Melhor campus da região

Com duração de 12 semestres, o curso de Medicina da Uninorte possui nota 5 no conceito do Ministério da Educação (MEC). O curso é integral e possui um dos mais modernos Centros de Simulação Realísticos da Região Norte, com 28 laboratórios de saúde, laboratórios morfofuncionais e ambulatórios médicos.

Os alunos têm aulas práticas desde o primeiro período e, com isso, desenvolvem habilidades importantes para o mercado de trabalho. Além disso, eles vivenciam atividades práticas de atendimento à população e desenvolvem uma formação médica generalista e de família.

A Uninorte busca formar profissionais capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde como agentes de transformação social, além de exercer a profissão de forma humanizada e crítica, com o objetivo de definir o diagnóstico da doença e atuar na recuperação do paciente da melhor forma possível.