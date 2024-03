Comissão de Cultura da Câmara Federal rejeita PL nº 5.288 de Duarte

Os deputados federais que compõem a Comissão de Cultura da Câmara Federal rejeitaram o PL nº 5.288, de 2023, de autoria do deputado federal Roberto Duarte (Republicanos/AC), que pretendia declarar o quibe de arroz como patrimônio imaterial do estado do Acre.

Ao ac24horas, o deputado federal Roberto Duarte explicou que o relatório, do deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos/RR) era pela rejeição, já que o entendimento é a de que a iniciativa é de competência do Executivo.

Na proposta, Duarte havia justificado o papel cultural da iguaria e a representatividade que ela tem para os moradores do Acre.