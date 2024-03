Fúria: após esperar 3h por ônibus, passageiro arremessa guichê; vídeo

A espera de quase três horas para pegar um ônibus no Terminal Varginha, no extremo sul de São Paulo, fez com que um passageiro se revoltasse e destruísse o mobiliário da estação. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (20/3) e foi registrado em vídeo (veja abaixo).

Após esperar 3h por ônibus, passageiro enfurecido quebra tudo e arremessa guichê em terminal pic.twitter.com/cFmu7cGeWL — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) March 21, 2024

O homem esperava pela linha 6072/10 Jd. São Nicolau – Term. Varginha, operada pela concessionária Transwolff. Nas imagens, é possível vê-lo quebrando as bancas de atendimento empresa, que registrou um boletim de ocorrência.

Nas redes sociais, outros usuários compartilharam relatos de problemas semelhantes com a mesma linha. Muitos enfrentam uma fila de pelo menos uma hora para retornar para casa, situação que se agrava no horário em que o vídeo foi gravado, entre 21h e 22h.

Os problemas com o transporte público no terminal têm sido constantes e levaram os moradores do bairro de Palheiros a organizar uma manifestação no início deste mês. A ação, que aconteceu no sábado (9/3), exigia melhorias nas linhas de ônibus locais, pedia a redução da superlotação e a regularização das linhas para evitar longos intervalos de espera.

Fonte: Metrópoles