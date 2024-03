Deputada Antonia Sales aborda enchentes e segurança aérea na Aleac

Na sessão desta quarta-feira (20) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Antonia Sales (MDB) expressou sua solidariedade às famílias afetadas pelas enchentes e destacou a necessidade de apoio à recuperação das comunidades atingidas.

“Me solidarizo no dia de hoje com todas as famílias que foram atingidas pela alagação, estão agora se preparando para se recuperar, recuperar pelo menos parte do que eles perderam porque cada ano é uma batalha. A eles todo meu abraço de solidariedade,” afirmou a deputada.

Após visitar a região do Juruá e Cruzeiro do Sul, onde testemunhou o sofrimento das pessoas afetadas pelas enchentes, a parlamentar ressaltou a importância de estender a mão àqueles que necessitam. “Você tendo coração e vendo a dificuldade, não tem como não se doar, fazer além do que pode ser feito porque esse povo precisa de todo nosso carinho, “enfatizou.

A emedebista também reconheceu os esforços conjuntos do governo, prefeitura, bombeiros e polícia no auxílio às vítimas da cheia. “Quero também parabenizar a todos que se uniram, o governador, prefeito, bombeiros, polícia para ajudar esse povo que sofreu com a alagação,” declarou.

Além das enchentes, Antonia Sales abordou o recente acidente aéreo em Manoel Urbano, expressando solidariedade às vítimas e destacando a importância da segurança na aviação.

“Quero falar da pessoa que pilotava a aeronave, um grande profissional e me solidarizo com todas as pessoas vítimas desse acidente, “comentou. A deputada ressaltou ainda a necessidade de uma maior consciência sobre a segurança nos voos e criticou empresas que priorizam o lucro sobre a vida humana.

“Isso precisa ser revisto. Ganhar dinheiro, lucrar em cima da vida dos outros, não pode. Não podemos ficar assistindo de camarote. Isso precisa acabar. Agora, o que não podemos é crucificar o piloto, ele não tem culpa, quem deve obedecer às regras são as empresas”, concluiu.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale