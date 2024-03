Pablo Bregense destaca necessidade de fiscalização no setor de aviação e alerta sobre injustiças no GTA

O deputado Pablo Bregense (PSD) discursou durante sessão desta quarta-feira (20) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), sobre a segurança na aviação e maior fiscalização das aeronaves. Também sobre as injustiças enfrentadas pelos produtores rurais em relação a cobrança do GTA (Guia de Trânsito Animal).

O parlamentar expressou preocupação com a segurança nos voos comerciais, ressaltando que o Acre não reflete a suposta segurança da aviação mundial, citando três acidentes aéreos ocorridos em menos de um ano na região. Bregense destacou a importância de uma fiscalização mais rigorosa por parte das autoridades sobre as empresas de aviação, salientando que a vida dos passageiros deve ser prioridade absoluta.

“Fico feliz por ter sido o parlamentar que acionou o alerta sobre o rigor que deve haver na fiscalização das aeronaves”, afirmou o deputado, enfatizando seu papel na busca por medidas que garantam a segurança dos voos no estado.

Além disso, Bregense falou sobre a questão do GTA, evidenciando as denúncias de injustiças ocorridas com produtores rurais em Sena Madureira. Ele alertou sobre a penalização de produtores pobres por suposto superpovoamento de gado em suas propriedades, resultando em multas exorbitantes.

“Produtores rurais pobres estão sendo penalizados por uma espécie de fiscalização feita pelo Idaf, que vê ali um superpovoamento de gado em comparação ao tamanho da propriedade. Se o produtor possui 50 hectares de pasto e no seu cadastro aparecem 200 cabeças de gado, é aplicada uma multa de no mínimo R$100 mil. Quero alertar sobre esses fatos, pois estamos falando de produtores que não sabem nem escrever o próprio nome, pessoas simples e que podem ser facilmente enganadas. Algo precisa ser feito para corrigir isso. Tem que ter bom senso”, concluiu.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale