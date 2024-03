Governo do Acre segue trabalhando e investe mais de R$ 5 milhões em reforma do Hospital de Feijó

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com a Secretaria de Saúde (Sesacre), avança com a obra de reforma e ampliação do Hospital de Feijó, que pela primeira vez recebe uma reestruturação de envergadura, após 81 anos de sua fundação.

O investimento de quase R$ 6 milhões vai revolucionar a oferta dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) para os mais de 35 mil habitantes do município e de regiões adjacentes. Neste momento, os trabalhos se concentram na troca total da cobertura do primeiro bloco prédio.

“Na reforma geral no Hospital de Feijó, fruto dos esforços do governador Gladson Cameli e sua equipe, utilizamos o que há de melhor em instalações, material e outros itens. Com apoio da nossa bancada federal, os trabalhos avançam e, quando concluída a cobertura do primeiro bloco, os trabalhos avançarão ainda mais”, ratifica Ítalo Lopes, titular da Seop.

“A população de Feijó agradece ao governo do Estado pelo histórico investimento, que é motivo de alegria para todos nós. Com essas melhorias, vamos ampliar, como ocorreu com a agência transfusional e a sala de vacina, e melhorar a assistência à saúde da população”, destaca Wirley Moreira, gerente-geral do hospital.

Com a obra, a unidade passou por processo de readequação, propiciando a climatização total dos espaços no ambiente hospitalar. A ala de enfermagem, em que se totalizam 34 leitos, entre infantil e adulto, passou a receber os pacientes com mais conforto.

Os servidores celebram a conquista: “Alguns setores da unidade funcionavam sem climatização nesse clima atípico, que é marcado pela elevação das temperaturas. Foram instalados ares-condicionados novinhos, garantindo que as equipes acolham de forma humanizada os nossos pacientes, gerando-lhes mais qualidade de vida. O avanço é de valor imensurável”, avaliou Eliabete Nascimento, gerente de enfermagem do Hospital de Feijó.