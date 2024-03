Prefeitura de Rio Branco distribui 15 mil kits para atingidos pela cheia

Desde o primeiro sinal de vazante do rio Acre, a Prefeitura de Rio Branco tem montado uma grande logística para atender as pessoas atingidas pelo manancial. Com o objetivo de assisti-las nessa fase de retorno para casa, a municipalidade montou um kit composto por um sacolão de quase 33kg, um kit de limpeza e de higiene, e um fardo de água. A estimativa é que 15 mil kits sejam, entregues.

De acordo com o chefe de Gabinete, Frank Lima, a logística de entrega foi montada com muito cuidado para que a distribuição fosse eficiente. Para isso, a municipalidade organizou filas especificas para assistirem às pessoas preferenciais e remanescentes, além de disponibilizarem servidores para auxiliarem nas entregas.

“Cabia a nós montarmos um sistema desse. Primeiro, segurança para as pessoas, segundo garantia de que elas iam ser tratadas com respeito e dignidade e terceiro entregar a elas o mínimo que a prefeitura poderia fazer: alimentação, água e material de limpeza, para que eles possam estar nas suas casas, com o direito garantido à alimentação, pelo menos nos próximos 30 dias”.

Segundo Vancir Souza, todo o auxílio da municipalidade foi dado aos moradores do seu bairro. Ele destacou que desde o primeiro sinal de transbordamento, as equipes da prefeitura já estavam lá dando a assistência.

“A prefeitura está fazendo um bom trabalho e agradeço a eles, antigamente nas alagações não tinha isso, mas agora está ótimo. Vai ajudar muito o sacolão”.

Para Sanugem da Silva, moradora do bairro 6 de Agosto, o tamanho do sacolão foi uma grande surpresa. Ela ressaltou que todos os anos tem seu imóvel afetado pelo rio Acre por morar na beira do barranco e a municipalidade sempre tem se feito presente.

“Olha, não tenho do que reclamar. O sacolão, meu Deus do céu, meu esposo já até levou ele. Está de parabéns, tudo organizadinho. Não tenho do que reclamar. Ninguém está reclamando”.

Sandra Marinho, moradora do Bairro da Base, explicou que tem o diagnóstico de fibromialgia e por isso não pode esperar em pé por muito tempo. A dona de casa parabenizou a eficiência na logística de entrega dos kits na fila preferencial.

“Vou agradecer à Prefeitura de Rio Branco, por entregar esse grande sacolão para a população que todo mundo precisa. Nota 10. A organização está ótima”.