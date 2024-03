Wanessa e Dado: agressão e família teriam sido os principais motivos que levaram ao término

Desde a sua expulsão do BBB, Wanessa Camargo ainda não havia falado publicamente sobre sua relação com Dado Dolabella. No último domingo, 17, porém, a cantora revelou ao Fantástico que o relacionamento chegou ao fim. Isso porque sua família e os casos de agressão que ele está envolvido pesaram na decisão.

De acordo com o portal Leo Dias, a família de Wanessa teria se surpreendido com os casos de agressão em que Dado já esteve envolvido. Isso porque eles sabiam apenas da situação envolvendo Luana Piovani e, durante uma entrevista, o ator foi exposto com outros casos.

Além disso, vale lembrar que os parentes de Wanessa já não possuíam uma boa relação com seu namorado, o que piorou com a exposição pública de casos envolvendo Viviane Sarahyba e Marina Dolabella.

Por fim, com expulsão do reality, a família de Wanessa a acolheu e exerceram uma pressão para o fim do relacionamento com Dado. Com isso, a cantora se encontrou em uma situação delicada e resolveu seguir os conselhos familiares. No entanto, a filha de Zezé Di Camargo afirmou ainda ter sentimentos por Dolabella.

Fonte: Terra