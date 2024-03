Quais são os países mais ricos do mundo? Veja ranking

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma das riquezas produzidas pelo país durante um ano e representa o quanto aquela economia cresceu e está aquecida. Já o PIB per capita significa a soma de todos os bens e serviços produzidos dividida pela quantidade de habitantes desse país. Por isso, costuma ser usado como uma medida de bem-estar.

Os países com as maiores economias não são necessariamente os que tem a população mais rica. O topo da lista dos países com os maiores valores de PIB bruto é bastante diferente do ranking de PIB per capita.

O país com a maior riqueza per capita do mundo atualmente é o pequeno Luxemburgo. Localizado entre a Alemanha, França e Bélgica, o país conta com um PIB estimado de US$ 94 bilhões, mas um PIB per capita de US$ 135.605,44 anual. Sua população é estimada em 660 mil.

A Irlanda fica na segunda colocação, com US$ 112.247. A terceira posição é da Suíça, com US$ 102.865. Veja abaixo o ranking elaborado pela Austin Rating, a partir das últimas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para crescimento global em 2023:

Países com o maior PIB per capita

Luxemburgo -US$ 135.605,44

Irlanda – US$ 112.147

Suíça – US$ 102.685

Noruega – US$ 99.266

Cingapura – US$ 87.884

Catar – US$ 81.968

Estados Unidos – US$ 80.412

Islândia – US$ 78.863

Dinamarca – US$ 71.402

Australia – US$ 63.487

O PIB per capital funciona como um termômetro para avaliar o padrão de riqueza e de renda de uma nação, mas também enfrenta críticas e limitações, por não dizer nada sobre o nível de desigualdade na sociedade.

Ranking das maiores economias (PIB anual)

Estados Unidos – US$ 26,95 trilhões

China – US$ 17,7 trilhões

Alemanha – US$ 4,43 trilhões

Japão – US$ 4,23 trilhões

Índia – US$ 3,73 trilhões

Reino Unido – US$ 3,33 trilhões

França – US$ 3,05 trilhões

Itália – US$ 2,19 trilhões

Brasil – US$ 2,13 trilhões

Canadá – US$ 2,12 trilhões

Na comparação das duas listas, há uma grande diferença de países. Os Estados Unidos, embora seja a maior economia do mundo, aparece apenas na sétima colocação no ranking de PIB per capita, com US$80.412,41 de renda anual.

A China, segunda maior economia do globo, fica somente na 75ª colocação do ranking de PIB per capita, com US$ 12.541. O Brasil, que voltou para o top 10 dos países com maior PIB em 2023, amarga a 82ª posição, com média de US$ 10.413 por ano, segundo o levantamento da Austin Rating.

Países com os maiores IDHs

Outro índice para medir os melhores países para se vier é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Nele são levados medidores sociais na conta como expectativa de vida, renda e escolaridade da população. O índice vai de 0 a 1 e quanto mais perto de 1 melhor está o país no ranking

Nesse quesito, o melhor país do mundo para se viver é a Suíça, seguido da Noruega e Islândia. Entre as maiores economias, só a Alemanha aparece no Top 10.

Suíça – 0,967

Noruega – 0,966

Islândia – 0,959

Hong Kong – 0,956

Dinamarca – 0,952

Suécia – 0,952

Alemanha – 0,950

Irlanda – 0,950

Singapura – 0,949

Austrália – 0,946

O Brasil caiu duas posições no ranking da ONU, passando da 87ª para a 89ª posição, entre 193 nações.

