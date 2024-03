COMPRE DE UMA MAMÃE o projeto que leva empreendedorismo materno a novos mercados e espaços no Acre

Rede de Empreendimento Materno Compre de Uma Mamãe promove feira com apoio do Estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Rede de Empreendimento Materno Compre de Uma Mamãe promove feira com apoio do Estado. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Conciliar carreira e maternidade é um desafio para muitas mulheres, levando em consideração a disponibilidade no mercado de trabalho, gestão de um negócio, e o equilíbrio entre a criação dos filhos, as atividades de casa e o tempo para si. Como forma de encarar os desafios e as oportunidades, um grupo de mulheres acreanas tem encontrado no empreendedorismo um meio de conquistar espaço e novos mercados.

Prestes a completar dez anos de fundação em maio, e com 1500 mulheres cadastradas, a Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de Uma Mamãe, criada pela empreendedora Edmirk Herculano, está com programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março.

Nesta edição da Feira da Mulher Empreendedora intitulada Economia Feminina em Destaque, que iniciou na quinta-feira, 7, segue até sábado, 9, no Via Verde Shopping, dezesseis mulheres participam da exposição com o apoio do governo do Acre e de instituições parceiras. Nesta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, a vice-governadora do Estado, Mailza Assis, visitou o espaço.

“Nossas mulheres acreanas são trabalhadoras, inovadoras e criativas. Essa feira representa muito. São, mães, aquelas que cuidam dos filhos, mas que também precisam trabalhar, e ter renda. Convido as população acreana a comprar de uma mãe. Dessa forma estamos apoiando o fomento de novos negócios, tornando a jornada feminina menos desafiadora. O Estado é parceiro e quer ver as mulheres cada vez mais donas do seu próprio negócio ”, expressou a vice-governadora do Acre, Mailza Assis.

“Estamos muito felizes em estar participando desse evento em uma data tão importante, principalmente para nós mulheres, que estamos na luta diária para a subsistência da nossa família, para nos posicionar no mercado de trabalho. O Dia Internacional da Mulher é uma data muito importante e estamos felizes de estar comemorando com mais uma feira”, disse Edmirk.

Cumprindo compromissos no centro comercial, o casal Cleiane Silva e Yan Cauã Lima encontraram a feira com novidades no local. “Nós viemos ao shopping para comprar um celular, aí paramos aqui, nos interessamos pelos produtos e estamos levando alguns para casa também”, disse Yan. “Estava no trabalho e vim com ele para outro compromisso, então vimos a feira e achei bem interessante, legal”, acrescentou Cleiane.

“Empreender não é fácil, em qualquer área, tem os altos e baixos. Às vezes dá vontade de jogar tudo para o alto, voltar a ter carteira assinada, e não se preocupar mais com nada porque dá um pouquinho de trabalho, mas ao mesmo tempo tem um amor, um carinho, e a oportunidade de fazer o meu tempo, para mim, e para minha família. É muito gratificante e assim a gente vai conseguindo”, disse Teomayra Cristina Lima, empreendedora da Doze Boutique, especializada em cosméticos íntimos.

A feira é repleta de empreendedoras com produções locais, entre elas, a Acre in Glasses, uma marca acreana de óculos de sol, com proteção UV400 (UVA e UVB), idealizada pelas sócias Beatriz Silva e Emylaine Fernanda Oliveira. “Estávamos falando sobre empreender e nós enxergamos nos óculos de sol uma novidade e oportunidade aqui no estado. Levamos um tempo para ter o que temos hoje que são produtos de qualidade, mas deu certo e já estamos há cinco meses no mercado”, disse Beatriz.

“Os óculos não são apenas acessórios, são meios de proteção dos nossos olhos, da nossa visão; são produtos que estamos conseguindo evoluir em uma empresa nossa, um negócio acreano”, acrescentaram as sócias da Acre in Glasses.

Na Jaguatirica, as peças para bebês são produzidas pela mamãe Isabele Barbosa: “Comecei costurando roupas para a minha filha Antonella [2 anos] e me deram a ideia de fazer para outras crianças. A minha experiência empreendendo é maravilhosa. Eu trago minha bebê e a gente [Rede de Empreendedorismo Materno] se junta, uma ajuda a outra, porque às vezes não tem com quem deixar para vir, e nos tornamos uma família”, comentou.

Feira Empreendedora, um laboratório de experiências e crescimento

As feiras empreendedoras são um laboratório de experiências e possibilidade de ampliação de mercado e crescimento de marca, segundo a idealizadora do projeto, Edmirk Herculo. Para a empreendedora, com a oportunidade de conhecer diferentes públicos durante as edições, as empreendedoras definem novos públicos e possibilidades. “Algumas delas já estiveram em feiras com a gente e hoje têm uma loja colaborativa aqui no shopping”, explicou Edmirk.

Exemplo de sucesso de uma rede de colaboração, a Loja Colaborativa Empório e Arte inaugurou no Via Verde Shopping nesta quinta-feira, 7, com a exposição de grandes marcas locais, entre elas, a Mãe da Mata, especializada em produtos infantis, femininos e sustentáveis.

“Os produtos da Mãe da Mata são novos no mercado, são coletores, absorventes e fraldas [entre outros]. Então, uma forma que a gente tinha de alcançar mais pessoas era participando de diversos eventos e sempre eram lugares estratégicos. E eu sempre participava das feiras, neste ciclo, conhecendo novas pessoas. Para nós que somos empreendedoras, que estamos nesse processo de construir uma marca, de consolidar, quando temos a oportunidade de estar nesse espaço e podemos apresentar o produto, isso é incrível”, revelou a idealizadora da marca, Iwlly Cavalcante.

Empreendimento materno, um meio de oportunidades

Empreender é um desafio e, quando há colaboração entre as pessoas que estão passando por situações semelhantes, a união faz a força, conta a criadora da rede Compre de Uma Mamãe, Edmirk Herculano:

“A gente começou em 2014 de forma bem tímida mesmo. Abri minha empresa naquele ano [Loja Mamãe Coruja – roupas infantis personalizadas], e deixei o Funcionalismo Público para empreender. As meninas vinham me perguntar ‘como você abriu sua empresa?’ E então criamos um grupo no WhatsApp que se chamava Mama Business. E esse grupo, posteriormente, se tornou a Compre de uma Mamãe”, explicou Edmirk.

Segundo a empreendedora, há três caminhos que levam uma mulher a empreender após se tornar mãe. “O primeiro deles, infelizmente o maior, é quando elas começam a empreender porque foram expelidas no mercado de trabalho em até um ano após a gestação. Então elas enxergam no empreendedorismo a única saída”, explica.

O segundo viés, segundo Herculano, é quando as mulheres nem pensam em empreender, mas no momento da gravidez ou nos primeiros meses de vida do bebê, a oportunidade aparece. “Comigo foi assim, eu queria uma roupa especializada para o meu filho e naquela época não tinha tanto. Então vi nisso uma oportunidade”.

O terceiro viés é aquela mamãe que se apaixonou tanto pela criança e quer ter flexibilidade de tempo. A partir de então, a mãe passa a enxergar oportunidades em diversas frentes. Em todas elas, a Rede de Empreendedorismo Materno – Compre de Uma Mamãe, acolhe e dá apoio às mulheres empreendedoras. “Aqui conhecemos novas pessoas, nos ajudamos e crescemos juntas, além de fazer nosso dinheiro girar, dar visibilidade ao nosso negócio e trazer esse renovo de a gente estar ali, se fazer existir”, concluiu Edmirk.

Nesta edição da Feira participam os empreendimentos Doze Boutique Cosméticos Íntimos, 8 Colors, Vitória Folheados e Acessórios, Serena Semijoias, Jaguatirica Costura Infantil, Donna Camurca Perfumaria, Artplantas, Ateliê Arts Decor, Donna Terra Joias, Ozo Óleos Terapêuticos, Boutique Luvi, Rabiscos de Sonhos, Rosa Menina Artigos Religiosos, A Virtuosa Store, Acre in Glasses, e Easy Beauty Cosméticos.