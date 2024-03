Rio Purus baixa e famílias começam a retornar para casa em Santa Rosa

Com a baixa no volume das águas do Rio Purus, as primeiras famílias já começam a retornar para casa em Santa Rosa do Purus, segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). No domingo, 3, o manancial ficou abaixo da cota de alerta, de 8m, e segue baixando nesta segunda-feira, 4.

“A régua foi arrancada pelas águas e não conseguimos fazer a medição de hoje, mas na medida das 18h de ontem [domingo, 3], o rio estava abaixo da cota de alerta. Hoje [segunda-feira, 4], estimamos visualmente que o rio vazou mais de um metro e meio, mas não podemos definir com exatidão”, disse o subtenente do Corpo de Bombeiros, Carlos Queiroz, que informou ainda que vai fazer a solicitação de novas réguas.

No dia 26 de fevereiro, o nível do Rio Purus chegou à marca histórica de 11,12 m, ultrapassando a última grande enchente, que registrou 10,13 m, em março de 2021. Na cheia de 2024, o Corpo de Bombeiros registrou 521 pessoas desabrigadas e 1.816 desalojadas. Seis abrigos foram montados para atender à população atingida pela cheia no município.

“Agora, com o nível do rio abaixo da cota de alerta, fazemos a liberação para algumas famílias retornarem para as suas casas. Algumas pessoas ainda vão permanecer nos abrigos, devido à grande quantidade de lama nas ruas e no interior das casas, e à água que ainda permanece em alguns locais”, reforçou o subtenente do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo dados dos bombeiros, a cheia do Rio Purus afetou a estrutura de algumas residências do município. “O assoalho afundou dentro das casas; infelizmente, várias foram destruídas”, explicou Queiroz. De acordo com o militar, entre as necessidades do momento, a população local necessita da doação de insumos e materiais de limpeza para a higienização das casas atingidas pela alagação.

Em apoio às pessoas atingidas, o governo do Acre uniu forças com a prefeitura local, para prestar auxílio humanitário a quem mais precisa. Na quinta-feira passada, 29 de fevereiro, o governador do Acre, Gladson Cameli, foi ao município com uma comitiva do governo para acompanhar de perto a situação das famílias atingidas pela cheia do Purus.

Participaram da comitiva a secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara; o coordenador da Defesa Civil Estadual, Carlos Batista; o coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros; o chefe do gabinete do governador, coronel José Messias; e os secretários de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago; e de Comunicação, Nayara Lessa.

No município, o governador visitou a Escola Estadual Padre Paolino Maria Baldassari com as equipes do governo e da prefeitura, com o gestor municipal, Tamir de Sá. “[Essa visita] é para dar um abraço e reforçar nosso compromisso e dizer que estamos com um olhar voltado para esta cidade isolada de Santa Rosa do Purus; vamos juntos virar essa página”, destacou o governador.