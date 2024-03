Ministros reforçam assistência a famílias atingidas pela cheia e apoio na reconstrução de cidades

Após visitar a cidade de Brasileia, o governador do Acre, Gladson Cameli, e a vice-governadora, Mailza Assis, acompanharam na tarde desta segunda-feira, 4, os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Waldez Góes e Marina Silva, em visita ao desabrigados que estão no Parque de Exposições, em Rio Branco. Ao todo, 2.969 pessoas estão sendo atendidas no local.

Em coletiva de imprensa, o ministro destacou que todos os planos de emergência foram enviados e devidamente aprovados.

“É bem importante que a gente caia na realidade definitivamente. Esses eventos serão cada vez mais frequentes e mais intensos e, por isso, a Marina tem razão, nós temos que atuar na emergência e na mitigação, na adaptação, na prevenção, porque eles serão mais desafiadores”, disse o ministro.

Góes voltou a reforçar que é necessário união de todos os governos e enfatizou que o momento agora é de solidariedade e assistência.

“Após nos reunirmos com a bancada federal, municípios e governo do Estado, já chegamos ao Acre com os planos de ajuda humanitária aprovados. Se aprovamos todos os planos sumariamente é porque estavam bem feitos e foram feitos em três mãos: Município, Estado e governo federal.

Uma equipe da Defesa Civil Nacional esteve ajudando na elaboração dos planos de ação e também devem apoiar na confecção dos planos de recuperação dessas cidades.

Casas populares

O governador do Estado, Gladson Cameli, destacou que o momento agora é de olhar para a frente e traçar planos para combater as mudanças climáticas que assolam não apenas o Acre, mas também outros estados.

“Temos alguns pontos a resolver sobre a questão fundiária. E aí estamos com o programa Minha Casa Minha Vida, em que temos 1,2 mil unidades aprovadas. Está no fundo do Estado. Agora, também peço colaboração da população, porque muitas pessoas, às vezes, acostumadas a morarem naqueles bairros, são resistentes a sair, então vamos precisar desse pacto”, disse.

A ministra Marina Silva destacou que estuda uma forma de mudar a legislação e implantar uma forma de emergência permanente para municípios atingidos por desastres naturais.

“O primeiro passo é emergência. O segundo passo são os projetos estruturantes. Aí é uma intervenção que depende de projetos”, disse Marina.

O governo federal também garantiu cestas básicas e adiantamento do Bolsa Família para as pessoas atingidas.

Ações

Em cada regional atingida pela cheia, o governo do Acre enviou um secretário ou presidente de autarquias para liderar as ações do Estado.

A comitiva também contou com os senadores Alan Rick e Petecão, a deputada federal Antônia Lúcia e o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga.

Situação do Acre

Na manhã desta segunda-feira o Rio Acre atingiu 17,78 metros, registrando a segunda maior enchente da história.

Das 22 cidades, 19 estão em estado de emergência e 17 têm reconhecimento federal.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) com o valor a ser liberado.

Com base nos dados de ocorrências disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), nas 13 cidades em que a situação está mais crítica, há 91 abrigos públicos atendendo 9.516 pessoas desabrigadas. Ainda há 16.933 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Além disso, em Cruzeiro do Sul, 12 mil pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Juruá.

Recursos federais

O governo federal liberou mais de R$ 20 milhões para as ações de assistência aos atingidos pelas enchentes no Acre, na capital e no interior do estado.

Os recursos atenderão, inicialmente, aos municípios de Assis Brasil (R$ 935,9 mil), Brasiléia (R$ 4,4 milhões), Epitaciolândia (R$ 1,5 milhão), Jordão (R$ 1,8 milhão), Marechal Thaumaturgo (R$ 1,7 milhão), Plácido de Castro (R$ 593,7 mil), Rio Branco (R$ 4 milhões), Tarauacá (R$ 4,8 milhões) e Xapuri (R$ 349,7 mil).