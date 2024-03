Fuja deles! Veja 3 alimentos populares que aceleram o envelhecimento

O envelhecimento faz parte da experiência humana. Embora não haja nada de errado com as linhas de expressão e rugas, algumas partes do corpo podem perder sua função, causando implicações à saúde. Pensando nisso, um especialista listou três alimentos populares que aceleram o envelhecimento.

Em vídeo publicado no TikTok (veja aqui), o neurocientista Robert Love revelou os alimentos, que são bastante consumidos pelos brasileiros, e ainda afirmou que eles devem ser evitados a todo custo “porque aumentam o envelhecimento”. Confira abaixo:

Carne de churrasco

Robert alertou que a carne de churrasco pode aumentar a inflamação no corpo. “Esta dói muito porque eu adoro. Mas, grande parte da carne fica carbonizada e enegrecida, e quando comemos, isso aumenta as concentrações de AGEs (agentes de glicação avançada)”.

Ele, então, continuou: “Isso cria inflamação no corpo. A inflamação é uma das principais causas do envelhecimento. Quanto mais inflamação as pessoas têm, mais elas ficam com mais rugas”.

Açúcar refinado

Segundo o neurocientista, o açúcar refinado entra na lista por três “razões principais”. “Número um: comer açúcar aumenta o ganho de peso. Número dois: o açúcar aumenta a inflamação. E número três: esse alimento aumenta o risco de diabetes tipo 2. Esse é um importante fator de risco para a doença de Alzheimer”.

Alimentos fritos

Para completar a lista, Robert afirmou que os alimentos fritos costumam ser ricos em carboidratos, o que aumenta o açúcar no sangue. Além disso, eles geralmente são fritos em óleos muito ruins, “causando o aumento drástico da inflamação”.

Fonte: Metrópoles