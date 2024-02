Provas do Concurso Nacional Unificado terão megaoperação logística dos Correios

Os Correios serão os responsáveis pela megaoperação logística das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que será realizado em 5 de maio. A estatal irá realizar a entrega dos malotes de mais de 2 milhões de provas nos pontos de exame localizados em 220 cidades em todo Brasil. Os Correios também irão fazer a logística reversa dos cartões de resposta das unidades nos estados para o local de correção.

A atuação dos Correios foi confirmada pela Cesgranrio, empresa responsável pela aplicação do concurso, durante entrevista coletiva realizada na sexta-feira (23/02), com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

“Temos um histórico de sucesso na parceria com a Cesgranrio na aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, é natural que os Correios também sejam os operadores logísticos do CNPU, que já ficou conhecido como o Enem dos Concursos”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. “Além disso, como agentes do Governo Federal presentes em todas as cidades do Brasil, temos a função social de atuar para ações de inclusão como a realização do CNPU”, destacou.

“Estamos muito felizes em estender essa parceria de longa data com os Correios, com quem já trabalhamos no Enem há muito tempo. É o operador logístico mais importante do país e esperamos ampliar nossa parceria para outros concursos”, disse o superintendente da Cesgranrio, Álvaro Henrique Monteiro de Freitas.

Operador logístico premiado

Os Correios realizam há 15 anos, com 100% de eficiência, uma das maiores operações logísticas do mundo, a entrega das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que também é aplicado pela Cesgranrio.

O sucesso na prestação do serviço, que é concorrencial, comprova que os Correios são a melhor escolha para realizar megaoperações estratégicas para a população brasileira e credencia a estatal como a operadora logística mais eficiente da América Latina.

Em 2023, nos dois dias do exame os Correios realizaram a distribuição de 7,8 milhões de exames simultaneamente, em apenas três horas, em mais de 10 mil pontos em todo o País. A infraestrutura disponibilizada para a megaoperação envolveu números gigantes: 6 mil empregadas e empregados; 5 mil veículos; 19 aviões e mais de 300 mil quilômetros percorridos – o equivalente a 7,5 voltas ao redor da Terra.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, acompanhou o segundo dia de operação em São Paulo/SP, desde primeiras horas do dia e participou da entrega de malotes para um ponto de prova na Vila Leopoldina, próximo da sede da estatal na capital paulista.

A eficácia da estatal mereceu elogio público do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que em sua live “Conversa com o Presidente” parabenizou os Correios pelo trabalho “excepcional” na entrega das provas.

Sobre o Concurso Nacional

O objetivo do CPNU é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

A prova do Concurso Nacional será no dia 5 de maio e será aplicada em 220 cidades, localizadas em todas as unidades da federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

Na fase de inscrição, os candidatos puderam pagar a taxa de inscrição do CNU nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo Brasil. Além disso, nas 220 cidades que serão locais de realização de provas, os funcionários da estatal ficaram à disposição dos candidatos para dar informações e orientações sobre as inscrições no concurso.