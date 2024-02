Filha de MC Marcinho desmente valor de herança e surpreende ao revelar sua situação financeira

Após a repercussão de que o funkeiro MC Marcinho teria deixado uma herança milionária para ser dividida entre seus cinco filhos, uma das filhas do cantor, Marcelly Garcia, desmentiu o valor e ainda revelou que o único patrimônio deixado pelo funkeiro foi um imóvel, que em breve será vendido.

Em entrevista ao Portal LeoDias, Marcelly negou a existência da herança de R$ 1,3 milhão que foi divulgada e disse que a realidade que vive com os irmãos é muito diferente.

“Já quero começar dizendo que isso não passa de pura fake news, eu e meus irmãos estamos perplexos com o fato de que espalharam uma notícia dessa, colocando nossas vidas em perigo. Eu e meus irmãos estamos vivendo uma vida completamente diferente do que as pessoas pensam que vivemos após a morte do meu pai”, declarou a jovem.

Marcelly explicou que o único bem material deixado por MC Marcinho foi um imóvel, que em breve será vendido para quitar dívidas e dividir o valor entre os herdeiros.

“Nunca chegou aos meus ouvidos, algo sobre uma fortuna, herança, pois tudo que sabemos, é que meu pai deixou um grande legado que são suas músicas, sua alegria e seus ensinamentos, e a nossa casa, que provavelmente será vendida para que possamos pagar algumas dívidas, e esse valor (da casa) será dividido entre os irmãos”, contou.

“Meu pai foi um cara incrível, um pai sensacional, e um amigo pra todas as horas, um filho maravilhoso, e um irmão sem palavras, eu de verdade só queria que deixassem meu pai descansar em paz, meu pai nunca foi o tipo de pessoa que se envolveu em polêmica, e por que agora depois de falecido as pessoas querem transformar tudo em volta disso em polêmica? É chato, é triste e cansativo, eu e minha família queremos viver o luto sem se preocupar que estão fazendo uma algazarra com o nome do meu pai por aí”, finalizou.

Fonte: IstoÉ