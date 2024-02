Samir se diz indignado com abandono da Cidade do Povo e cobra melhorias na infraestrutura da capital

No dia 15 passado, o vereador Samir Bestene voltou a criticar o abandono de certas regiões de Rio Branco e cobrou melhorias nos bairros da capital. Na ocasião, o parlamentar citou a Cidade do Povo e Xavier Maia, e pediu resposta da gestão pública.

“Fica aqui a minha indignação também ali com o esquecimento da cidade do povo, nós estamos falando do maior conjunto habitacional de Rio Branco que infelizmente está praticamente esquecido pelas gestões, fora essa rua ai do ônibus da principal, nós temos lá o mato que está alto, esgoto estourado então a gente espera que o poder público possa dar uma resposta urgente para aquelas pessoas e aqueles trabalhadores.”

Alegou também que existe uma falta de comunicação entre o Saerb e a Emurb, e que o planejamento precisa ser melhorado para administrar o recurso público.

“Já questionei isso aqui na tribuna, sobre essa falta de comunicação entre o Saerb e a Emurb que executa o serviço. Às vezes estoura lá um duto, o Saerb vai e faz o seu serviço e, infelizmente, não volta com a capa asfáltica para resolver o problema, e com a chuva e erosão vai causando danos graves e até perdendo serviço de compactação do solo. Então, precisa-se ter uma comunicação melhor e um planejamento para que o recurso público não seja jogado por água abaixo.”

Comentou também que espera que o programa “asfalta rio branco” melhore esse problema. “A gente espera agora com esse programa ‘asfalta Rio Branco’ que ele possa dar uma resposta e trazer asfalto para aquelas ruas que precisam de um melhoramento aqui na cidade.”

E finalizou alegando que devido a pouca produção de grãos no estado do Acre, existe uma falta de manutenção e investimento nas estradas.