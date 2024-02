O plano do governo para apoiar a reestruturação de pousadas no Moa e Divisor

O governo do Estado do Acre realizará obras de reestruturação das cozinhas das pousadas do Croa e da Serra do Divisor, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). Na manhã desta terça-feira, 20, o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Marcelo Messias, esteve reunido em seu gabinete com o secretário de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, para alinhar projetos referentes às melhorias na estrutura das cozinhas das pousadas do Croa e do Parque Nacional da Serra do Divisor, ambos destinos turísticos do estado do Acre.

Na ocasião, a equipe da Sete também apresentou ao gestor da Seop o projeto de reforma do Mirante do Parque Nacional da Serra do Divisor.

Na reunião, também estavam presentes o diretor Administrativo e Financeiro da Sete, Ialey Azevedo; a diretora de Turismo da Sete, Sirlânia Venturin; a assessora técnica da Sete, Iraci Messias; a arquiteta da Sete, Mariana Soares; e a arquiteta da Seop, Nathalia Carlos.

“Foi uma reunião bastante proveitosa. Em breve daremos início à construção dos refeitórios das cozinhas das pousadas tanto do Croa quanto da Serra do Divisor. Com isso, só tem a ganhar o turista que vai lá visitar esse espaço, só tem a ganhar a própria comunidade e o estado do Acre”, disse Marcelo Messias.

“Nós estamos aqui para entender melhor a necessidade do espaço e também quais são as possibilidades de utilização de materiais, para que a gente não faça nada que destoe das construções que já existem, respeitando os princípios legais e a sustentabilidade”, afirmou Lopes.