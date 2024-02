Rio Branco, Tarauacá e CZS recebem peça ‘Em Busca do Tesouro’

O Grupo Arvoredo de Teatro apresenta a peça “Em Busca do Tesouro”, que aborda a história do povoamento da Amazônia, realizando turnês em Rio Branco, Tarauacá e Cruzeiro do Sul nos meses de fevereiro, março e abril, com sessões de classificação livre e gratuitas aos sábados e domingos, às 19h, seguidas de debate. Além disso, será ofertada e oficina Conhecer e Fazer Teatro, destinada a formação de espectadores (para maiores de 12 anos).

O espetáculo conta com participação de professores e alunos de graduação e pós-graduação da Ufac, além de membros da comunidade externa que compõem o projeto de extensão Grute, coordenado pelo professor de Artes Cênicas, Leonel Carneiro. “A peça é uma oportunidade única de formação de artistas e espectadores e propicia um espaço para reflexão sobre a formação do Estado do Acre”, disse Carneiro, que também é o diretor do espetáculo.

Financiado pela Fundação de Cultura Elias Mansour, o trabalho é resultado de pesquisa histórica e narra a trajetória de José Gabriel da Costa, conhecido como Mestre Gabriel. Nascido em Coração de Maria (BA) em 10 de fevereiro de 1922, ele vem para a Amazônia como soldado da borracha e empreende uma jornada até os seringais na divisa entre o Brasil, onde atualmente é o Estado do Acre, e a Bolívia, em busca de um tesouro perdido na selva.

Oficina

A oficina Conhecer e Fazer Teatro é um espaço dedicado ao processo de iniciação teatral e formação de espectadores, voltada para jovens e adultos. Por meio de uma metodologia que combina jogos teatrais, improvisação e elementos da peça “Em Busca do Tesouro”, os participantes são convidados e explorar e desenvolver o universo teatral.

– Rio Branco

Quando: 24 e 25/02, 23 e 24/03, às 19h (oficina 23/03, 9h-12h)—Onde: Usina de Arte João Donato, r. das Acácias, n.º 1.155 – Distrito Industrial—Ingresso: grátis, livre

– Tarauacá

Quando: 09 e 10/03, às 19h (oficina 09/03, 9h-12h)—Onde: Escola de Ensino Médio Dr. Djalma da Cunha Batista, r. Epaminondas Jácome, n.º 1.500—Ingresso: grátis, livre

– Cruzeiro do Sul

Quando: 13 e 14/04, às 19h (oficina 14/04, 9h-12h)—Onde: Teatro dos Nauas, r. do Purus—Ingresso: grátis, livre