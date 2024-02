Potencial do Acre será divulgado nos grandes eventos do turismo em 2024

Consolidar o Acre como destino turístico nacional e internacional é uma das principais metas da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), que pretende manter a estratégia de divulgar o estado e todo o seu potencial turístico em grandes eventos do segmento, procedimento adotado pela pasta desde o ano passado e que se mostrou bem-sucedido.

Da 50ª Abav Expo, evento promovido pela Associação Brasileira das Agências de Viagens, em setembro de 2023, no Rio de Janeiro, o Acre participou com o apoio do Programa REM Fase II e da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), sendo representado por técnicos da Sete, membros de comunidades indígenas e de outras comunidades classificadas como casos de sucesso. O trade turístico também marcou presença no evento, expondo no estande do estado com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Na exposição, o Acre apresentou parte da sua gastronomia, arte e cultura indígena e as vivências que podem ser experimentadas durante os festivais, além dos principais destinos turísticos, como o Rio Croa, o Parque Nacional Serra do Divisor e a Trilha Chico Mendes.

Em 2024 o Acre deverá estar presente em pelo menos cinco feiras, sendo quatro delas nacionais e uma internacional. Estão no cronograma da Sete os seguintes eventos: Fita – Feira Internacional de Turismo da Amazônia, em Santarém (PA); Salão Nacional do Turismo, no Rio de Janeiro (RJ); 51ª Abav – Expo Internacional de Turismo, em Brasília (DF); Festuris – Festa do Turismo, em Gramado (RS) e a Feira Peru Travel Mart, em Lima, no Peru.

A expectativa é de que, com a ampliação da divulgação do Acre nesses grandes eventos do segmento turístico, o estado possa intensificar o número de visitantes turistas e se consolidar na rota turística nacional.

“O feedback que obtivemos no ano passado foi bastante significativo. O estande do Acre sempre faz sucesso e as pessoas demonstram muito interesse em conhecer o nosso estado, as riquezas naturais, a gastronomia e todas as vivências turísticas que temos. Este ano planejamos ampliar ainda mais os resultados”, atesta o titular da Sete, Marcelo Messias.