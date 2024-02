Detento que fugiu da Fundação Hospitalar é capturado pela Polícia

O detento Geraldo Gomes de Oliveira, de 35 anos, liderança da facção Bonde dos 13, que estava preso no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, mas que fugiu da Fundação Hospitalar na noite de sábado, 17, foi capturado na noite deste domingo, 18, em uma área de mata situada no Conjunto Jequitibá, na região do Calafate.

Os Policiais Militares do 1° Batalhão estavam fazendo o patrulhamento de rotina na região quando um motociclista parou os Militares informando que o detento que fugiu da Fundação Hospitalar estava caminhando em via pública.

A guarnição rapidamente se deslocou até ao local e Geraldo e ao perceber a aproximação dos Policiais adentrou na área de mata.

Foi pedido apoio dos Policiais do Batalhão Ambiental que fizeram um cerco e fizeram busca dentro da área de mata logrando êxito em capturar Geraldo.

O detento, que já estava debilitado, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva na baixada da Sobral, recebeu o atendimento médico e em seguida foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Geraldo será conduzido novamente ao Presídio Antônio Amaro.

Reprodução de ac24horas.com

Veja o vídeo: