FEM publica lista preliminar de contemplados no Edital de Povos Originários da Lei Paulo Gustavo

O governo do Acre publica nesta segunda-feira, 19, no Diário Oficial do Estado, o resultado preliminar da análise técnica das propostas deferidas no Edital Prêmio de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários da Lei Paulo Gustavo (LPG), com as respectivas notas.

A lista preliminar de contemplados, já está acessível no portal da FEM, por meio do endereço: www.femcultura.ac.gov.br

A Comissão Especial de Avaliação das Propostas, formada por indígenas, havia pedido a prorrogação do prazo, por isso está sendo a última etapa dos editais da LPG no Acre.

Os contemplados no Prêmio Mestres da Cultura Popular do Acre já receberam os recursos, sendo que os selecionados dos editais de Arte e Patrimônio e do Audiovisual irão receber nos próximos dias.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, considera que o fomento à cultura acreana está vinculado aos povos originários.

“Nesta segunda-feira publicamos os pré-selecionados dos Povos Indígenas. Vamos seguir o cronograma para a finalização do processo, que é o pagamento dos recursos para nossa população indígena, tão querida e especial”, comentou Kinpara.

A partir de segunda-feira, os fazedores de cultura que tiverem questionamentos com relação às notas podem formalizar recursos, solicitando o espelho de avaliação via e-mail: [email protected].