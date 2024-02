Maria Alice e Heitor: os nomes preferdos dos acreanos em 2023. Mas não em todas as cidades

Maria Alice, com 109 certidões e Heitor, com 105, foram os nomes mais registrados no Acre em 2023, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil. Ravi (103) e Gael (101) também apresentaram mais de 100 certidões com estes nomes.

Mas os primeiros nomes não lideraram em todas as cidades. Em Acrelândia, por exemplo, Benjamim e Lorena foram os preferidos. Em Brasiléia, os escolhidos são João Miguel e Ester; em Rio Branco: Maria Alice e Samuel. Em Cruzeiro do Sul, Samuel e Ana Liz -apenas para citar alguns exemplos.

No País, os nomes preferidos pelos brasileiros no decorrer do ano passado foram Miguel, com 25.140 registros, e Helena, com 23.047. No entanto, nomes como Gael, Davi, Ravi, Noah, Isaac, Aurora, Ísis, Maya, Liz, Maitê e Eloá já figuram na lista dos 30 mais escolhidos pelos pais ao longo deste ano.

Miguel repetiu a liderança do ranking do ano passado. Já Helena, que no ano passado havia perdido o posto para Maria Alice, assumiu a liderança em 2023.

Além de Miguel e Helena no topo da lista, os nomes mais dados por brasileiros no decorrer deste ano foram Gael, Theo, Arthur, Heitor, Maria Alice, Alice, Davi e Laura, mesmos nomes que apareciam no ranking do ano passado, mas ocupando posições diferentes.

A Lista atualizada em 18/12/2023 com base em 164.925.287 registros de nascimento

