entrega à CEF resultado do chamamento público do programa Minha Casa Minha Vida à Caixa Econômica

“Nosso objetivo é iniciar os processos de construção o quanto antes. Vamos aguardar os trâmites legais e, então, iniciar as obras. Além de dar condições de moradias dignas às pessoas, vamos gerar emprego e renda por meio da construção civil”, pontuou o governador.

Das dez empresas de construção cadastradas para habilitação no programa, sete foram selecionadas para dar continuidade ao processo.

“O edital teve início em dezembro de 2023, e hoje entregamos o resultado à Caixa. O prazo que a instituição tem para a pré-qualificação financeira é até abril, data em que esperamos que seja dada a ordem de serviço”, frisou o titular da Sehurb, Egleuson Santiago.

De acordo com o gestor, serão construídos 1.516 conjuntos habitacionais. Os primeiros municípios a receber as edificações são Xapuri, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. São quase R$ 250 milhões, fruto de repasses do governo federal e contrapartida do Estado.

“Com o resultado em mãos, a Caixa agora vai fazer a análise de risco, análise jurídica e a análise de engenharia dos projetos, e então as empresas aprovadas poderão participar da construção. Dentro da Caixa, o Minha Casa Minha Vida é prioridade máxima, então, esperamos dar a resposta do edital muito em breve”, declarou o superintendente da Caixa no Acre, Thiago Assis.