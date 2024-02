PRF recupera motocicleta com sinais identificadores adulterados no interior do Acre

No sábado (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou a recuperação de uma motocicleta com sinais identificadores alterados. O fato aconteceu em Epitaciolândia/AC, durante fiscalização noturna.

Por volta das 21h30min, a equipe PRF estava realizando comando na BR-317, momento em que os policiais abordaram um motociclista. Quando foram solicitados os documentos do condutor e do veículo, o abordado disse que não possuía os da motocicleta. Durante a fiscalização avançada aos sinais identificadores, os PRFs constataram que a cor e o número do motor estavam divergentes para os cadastrados na verdadeira placa. Ainda, o chassi da moto abordada apresentava numeração totalmente suprimida, com vestígios de lixamento e raspagem. Sobre as alterações, o homem informou que a comprou por um valor bem abaixo do preço de mercado já nessas condições, há 4 meses.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade. O detido poderá responder pelo artigo 311 do Código Penal brasileiro (Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento; pena de reclusão, de três a seis anos, e multa).

Para realizar denúncias sobre adulteração de sinais identificadores de veículos, ligue 191.