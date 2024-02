OCA registra cerca de 100 mil atendimentos realizados em janeiro no Acre

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) atingiu um marco significativo em janeiro deste ano ao realizar, aproximadamente, 100 mil atendimentos em suas unidades. Este número expressivo reflete o compromisso do governo do Estado do Acre em fornecer serviços de qualidade e acessíveis à população.

Entre os atendimentos registrados, a maioria, totalizando 88 mil, ocorreu de forma presencial em suas unidades físicas. Esse número de atendimentos demonstra a importância contínua dos serviços oferecidos pela OCA para a comunidade, onde as pessoas podem obter uma variedade de serviços de forma eficaz e eficiente.

“É um número expressivo para apenas o primeiro mês do ano, ficamos felizes em poder agregar serviços de diversos parceiros, podendo oferecer comodidade com qualidade nos serviços públicos, e ainda podemos comemorar a credibilidade que a população tem nos serviços que oferecemos”, declarou a diretora da OCA, Francisca Britto.

Além dos atendimentos presenciais, a OCA também facilitou mais de 5 mil atendimentos remotos na OCA Virtual, redes sociais e Call Center. A Central Virtual oferece um serviço personalizado que inclui atendimento via chat e videochamada. Além disso, se diferença ao oferecer serviços de interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), garantindo acessibilidade a pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Para complementar esses recursos, a OCA também mantém um Call Center dedicado, proporcionando mais uma opção para os cidadãos entrarem em contato e obterem assistência. Além disso, a presença da OCA nas redes sociais também se destaca como uma ferramenta essencial de comunicação e interação com o público. Por meio de plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, a organização mantém uma presença ativa, respondendo a dúvidas e fornecendo informações aos cidadãos de forma rápida e eficiente.

Destaca-se ainda a primeira ação da OCA Móvel em 2024, que ocorreu no município do Bujari, proporcionou 300 atendimentos para a comunidade durante o mês de janeiro. Essa iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso a serviços públicos e promover cidadania e comodidade para a população.

A próxima ação está agendada para o município de Sena Madureira, na Secretaria de Assistência Social, no dia 7 de fevereiro, das 8h às 14h. A Unidade Móvel se firmou como uma forma de expandir o acesso a mais de 80 tipos de serviços e levar cidadania para toda a população acreana indo diretamente a quem precisa e às pessoas mais vulneráveis.

A OCA, com sua abordagem inovadora e foco no atendimento ao público, continua a desempenhar um papel fundamental na prestação de serviços essenciais à população. Seja por meio de atendimentos presenciais, virtuais ou itinerantes, a equipe está empenhada em garantir que os cidadãos tenham acesso a serviços de qualidade de forma eficiente e democrática.