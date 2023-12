Alunos do Ieptec vivenciam aulas práticas com bombeiros

Manhã e tarde movimentadas e cheias de adrenalina. Assim foi a quarta-feira, 13, para estudantes do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). A turma participou de aulas práticas ministradas por equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), em Rio Branco.

Os alunos são do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) em Serviços Campos Pereira e estão inseridos no Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP). Segundo a coordenadora-geral da unidade da rede Ieptec, Susie Lamas, “as atividades práticas são sempre muito gratificantes; percebemos o entusiasmo dos estudantes e o aprendizado se torna ainda mais prazeroso”.

Para a professora da turma, Michele Miranda, “a NR 35 é uma importante prática profissional para reforçar o aprendizado teórico, garantir o correto uso dos equipamentos de proteção individual [EPIs] e promover o manuseio seguro de equipamentos, além de capacitar os alunos em técnicas eficientes de resgate”.

Os alunos participaram ativamente das aulas. “Aprendemos como executar a montagem de equipamentos utilizados em situação de resgate, e isso pode ser muito útil para o nosso futuro na profissão”, relatou o aluno Ruan Oliveira.

No período da tarde, a turma esteve no Parque do Tucumã, onde recebeu instruções sobre outra norma, a NR 33, que é direcionada a trabalhos confinados e estabelece medidas de prevenção, administrativas, pessoais, capacitação e também medidas para situações emergenciais. A NR 33 é a primeira norma regulamentadora a prever a realização de avaliação dos fatores de riscos psicossociais.

“São atividades de grande valia, que contribuem e enriquecem o conhecimento desses estudantes. Que esses alunos possam ser multiplicadores desse saber, que sejam profissionais capacitados e que realizem um bom trabalho junto à sociedade”, ressaltou o tenente Jonas.

“Agradeço imensamente pelo apoio dado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre, e aos profissionais que orientaram nossos estudantes durante as práticas profissionais”, complementou Susie.