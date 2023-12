Motorista com suspeita de embriaguez colide carro contra moto e deixa motociclista ferido

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou o motociclista de aplicativo Márcio de Castro Nogueira, de 45 anos, gravemente ferido na manhã deste domingo, 10, nas proximidades do Cemitério Morada da Paz, na Estrada do Calafate, no bairro Waldemar Maciel, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Márcio estava trafegando na sua motocicleta modelo Factor de cor roxa, placa NAE-2A11, no sentido centro-bairro, quando inesperadamente colidiu contra um carro modelo Fiesta, de cor preta, placa OHN-8E08, conduzido por Pedro Henrique da Silva Moura, 22 anos. O motociclista ficou preso debaixo do carro e sofreu fraturas pelo corpo.

Após a colisão, o motorista Pedro Henrique, que havia saído de uma festa na região da Baixada Sobral e que estava supostamente embriagado, foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrante (Defla) para os devidos procedimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, uma ambulância básica foi enviada ao local, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado. O motociclista Márcio foi entubado, estabilizado e em seguida encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu uma fratura exposta no fêmur direito, um trauma fechado no tórax e um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de natureza grave.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de Perícia. O carro e a moto foram removidos e levados ao Pátio do Departamento de Trânsito.

