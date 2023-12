Garotos do Acre são selecionados para testes no Flamengo após títulos de escolinha

Três garotos das categorias sub-18 e sub-9 do Acre foram selecionados para testes no Flamengo. O convite surgiu após a participação da Escolinha do Flamengo no estado na Copa Fla Brasil 2023, que encerrou no último sábado, dia 9,no Rio de Janeiro e contou com a participação de mais de 200 equipes das escolas franqueadas do time mais popular do país.

A competição é tida como uma grande oportunidade para os jovens que desejam seguir a carreira de jogador profissional.

A escolinha do Acre foi campeã em duas categorias, na Sub-18 e na Sub-9. As finais foram disputadas no templo do futebol mundial, o Maracanã, o que marcou ainda o momento para os jovens jogadores acreanos.

David Diógenes, Jessé AD-Víncula e Heitor Victor foram vistos em campo, agradaram aos coordenadores das equipes de base do Flamengo e vão passar por testes no Rio de Janeiro. “Estamos muito felizes com os resultados conquistados, com as oportunidades dos atletas e é a prova de que temos muito talento no futebol acreano”, explica Edson Paiva, coordenador da escolinha do Fla no Acre.

Fonte: ac24horas.com