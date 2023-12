Homem que foi atropelado ao sair de carro de motorista de App morre no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

O jovem William Ferreira de Souza, de 25 anos, que foi atropelado ao sair de dentro de um carro de motorista de aplicativo, nas proximidades da TV Rio Branco, na Avenida Ceará em Rio Branco, na madrugada deste domingo, 10, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da tarde no Pronto-Socorro em Rio Branco.

Entenda o caso

William estava em um carro de um motorista de aplicativo, modelo Kwid de placa QLZ-9B24, juntamente com a esposa e uma amiga, quando chegaram ao seu destino. As duas mulheres desceram do carro na calçada e quando William desceu pelo lado da pista de rolamento, o motorista do veículo modelo CrossFox, de cor vermelho, placa MZS-9759, que vinha passando no mesmo momento, atropelou a vítima.

Com o impacto William foi arremessado aproximadamente uns 10 metros ao solo, bateu a cabeça e desmaiou. A motorista do CrossFox permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida encaminharam William ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza grave.

O local do acidente foi isolado pelo Policiais do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos os veículos foram liberados.