Ambulatório Fundhacre realiza mais de 130 mil consultas e se organiza para prontuário eletrônico

O Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado (Saae), que faz parte da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), tem a função de realizar atendimento aos pacientes agendados, por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) e vem atuando com o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços de média complexidade, promovendo a integração entre a rede de assistência básica especializada e hospitalar na região de abrangência.

Semanalmente, o serviço realiza em torno de 2.900 consultas médicas, em um total de 12 mil atendimentos mensais, além de dispor de agendamento/cadastro de exames, consultas e interconsultas. Somente este ano foram realizadas mais de 130 mil consultas no Saae.

O serviço tem ênfase na humanização e no ambiente físico hospitalar, priorizando o conforto ambiental, nos aspectos da iluminação, assentos confortáveis, som adequado e organização do próprio ambiente de acolhimento, com café, chá e bolacha para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o serviço vem promovendo o bem-estar físico e emocional, atendendo às demandas de todo o estado e países vizinhos.

“Essa humanização hospitalar, ao mesmo tempo em que colabora com o processo terapêutico do paciente, contribui para a qualidade dos serviços de saúde prestados pelos profissionais envolvidos”, explica a responsável do Saae, Sneyla Santos.

Atualmente o Saae passa por uma reorganização nos fluxos de atendimento, com o apoio da equipe da Organização em Centros de Atendimento (OCA). Nas mudanças, vêm sendo incluídas melhorias no fluxo voltado para o acolhimento inicial do paciente.

Ainda de acordo com a responsável do Saae, Sneyla Santos, o serviço passou a contar com o funcionamento de mais uma esteira, onde foi possível dobrar a oferta do exame de teste ergométrico, dando vazão à demanda que se encontrava acrescida.

“Hoje dispomos de consulta de avaliação do marca-passo no ambulatório, com o quantitativo de 60 vagas mensais. Anteriormente eram ofertadas somente 20 avaliações. Outro avanço é a nova subespecialidade médica em nosso ambulatório, que é Oftalmologia /Glaucoma”, destaca Sneyla.

Prontuário Eletrônico – Modernização da Gestão Hospitalar

A Fundhacre já se organiza com o primeiro grande passo para a modernização da gestão hospitalar, passando a digitalizar prontuários de trinta anos de sua existência. O prontuário eletrônico é crucial nos registros hospitalares, oferecendo fácil acesso às informações médicas, melhorando a comunicação entre profissionais de saúde, reduzindo erros e proporcionando uma visão abrangente do histórico do paciente, para um atendimento mais eficiente e seguro.

Sala de arquivo do Serviço de Atendimento Ambulatorial Especializado. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

A modernização, com a inclusão do prontuário eletrônico no hospital, traz benefícios significativos, como a agilidade no acesso às informações do paciente, a redução do uso de papel, a melhoria na comunicação entre equipes médicas e a minimização de erros de interpretação manual. Além disso, facilita a integração de dados, promovendo uma abordagem mais eficaz na prestação de cuidados de saúde.

Modernização, com a inclusão do prontuário eletrônico no hospital, traz benefícios significativos, como a agilidade no acesso às informações do paciente. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

“Nosso intuito é promover uma gestão eficiente, que facilite o processo de informação de saúde, e promover uma abordagem mais integrada no cuidado ao paciente. Essa ferramenta irá contribuir para melhorar a qualidade do atendimento. Já estamos trabalhando para a implantação do Sistema de Gestão Hospitalar, para que se registre todo o histórico de atendimentos do paciente que é assistido na Fundhacre”, comenta o presidente João Paulo Silva.