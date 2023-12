Chuvas ajudam e rios do Acre oscilam para cima na 1a semana de dezembro

As chuvas que vem caindo no Acre mlhoraram em muito o nível dos rios, apesar da situação ainda ser crítica em vários pontos. Em Assis Brasil e Brasileia, no decorrer da semana, o rio apresentou uma dinâmica de elevação. Assis Brasil registrou o nível de 3,19 m no dia 29 de novembro, e na cota desta quarta-feira, 6, registrou 4,07 m, uma elevação de 0,88 cm. Brasileia registrou o nível de 1,83 m no dia 29 de novembro, e na cota desta quarta-feira, 6, registrou 1,99 m, uma elevação de 16 cm.

O Riozinho do Rola, afluente do Rio Acre, apresentou uma dinâmica de elevação no decorrer da semana. Registrou o nível de 1,06 m no dia 29 de novembro e na cota desta quarta-feira, 6, registrou 1,36 m, uma elevação de 30 cm.

O Rio Iaco apresentou uma dinâmica de elevação em Sena Madureira. Registrou o nível de 1,55 m no dia 29 de novembro, e na cota desta quarta-feira, 6, registrou 3,78 m, uma elevação de 2,23 m.

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, apresentou uma dinâmica de elevação. Registrou o nível de 4,42 m no dia 29 de novembro e na cota desta quarta-feira, 6, registrou 6,43 m, uma elevação de 2,01 m.

O Rio Envira, em Feijó, apresentou uma dinâmica de elevação no decorrer da semana. Registrou o nível de 6,48 m no dia 29 de novembro, e na cota desta quarta-feira, 6, registrou 7,84 m, uma elevação de 1,36 m.

Veja os níveis nesta quarta-feira, 6

Rio Acre / Rio Branco: 3,52 m

Rio Acre / Assis Brasil: 4,07 m

Rio Acre / Brasileia: 1,99 m

Riozinho do Rola / Rio Branco: 1,36 m

Rio Juruá / Cruzeiro do Sul: 6,43 m

Rio Iaco / Sena Madureira: 3,78 m

Rio Envira / Feijó: 7,84 m