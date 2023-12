O alerta da prefeitura aos beneficiários do Bolsa Família em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), convoca os beneficiários do Programa Bolsa Família, para a realização da segunda avaliação de saúde com o objetivo de garantir a manutenção do seguro social.

Informa ainda, que o beneficiário que não atender o chamado até o prazo final, dia 30 de dezembro de 2023, poderá ter o benefício bloqueado ou até cancelado.

Os beneficiários devem procurar uma das Unidades de Saúde portando o cartão do Programa Bolsa família, carteira de vacinação das crianças e a carteira de gestante, se for o caso.