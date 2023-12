Concurso premia melhor ornamentação natalina na capital do Acre

Para ajudar a espalhar o espírito natalino na cidade de Rio Branco, a Prefeitura lançou um concurso de ornamentação de Natal. O concurso incentiva a decoração nas residências, comércios, veículos e espaços públicos. A ideia, é que a celebração não fique só na Praça da Revolução, mas que se espalhe pelas regionais.

“Este é o concurso de Natal, carros enfeitados, casas enfeitadas, ruas enfeitadas, a nossa praça vai estar muito bonita, as avenidas Chico Mendes, Ceará e Antônio da Rocha Viana, vão estar também enfeitadas, em algumas regionais também, nós temos enfeites em algumas praças”, explicou o prefeito.

Serão 30 residências, três em cada regional, além de uma rua premiada. Além das casas e ruas os carros antigos e os carros comuns mais decorados também serão premiados, motos e bicicletas da mesma forma.

“A novidade desse ano é que entram as residências, ruas, carros, motos, bicicletas para poder os carros, motos, circularem dentro da cidade, também não vai ficar de qualquer jeito, vai ter um circuito que eles vão ter que cumprir para poder participar da premiação e isso é o que eu digo que vai levar o Natal, espalhar o Natal por toda a cidade”, enfatizou o prefeito.

O projeto foi apresentado aos comerciantes e presidentes de associações que irão ajudar na mobilização do evento.

“Quem ganha são os organizadores e as pessoas que vão saber realmente o que é o Espírito Natalino. Não vai ficar só lá no centro da cidade, vai se expandir não só para a baixada, mas também para todos os bairros. A organização está de parabéns por ter feito isso e mostrar mesmo que o Espírito Natalino não se resume só dentro de uma casinha, ele está vindo para a população em termos de benefício. Vou falar pelo Boa União que eu sou o presidente, nós vamos fazer de tudo para começar a conscientizar os moradores”, disse o presidente de Associação do bairro Boa União, Alan Kardec.

A seleção dos que foram inscritos será no dia 08 de dezembro, já do dia 16 ao dia 28, os veículos irão circular pela cidade levando o Espírito natalino nos bairros. No dia 30 de dezembro será a premiação dos vencedores. 150 mil reais em prêmios divididos por regionais.

“As inscrições serão realizadas a partir de hoje e vão até o dia 7. Caso a gente não consiga aquele número suficiente,estenderemos essas inscrições. Mas o objetivo é que não tem critérios definidos, efetivamente, para a população. É para a população, no geral. Até para adolescentes, a partir de 16 anos, que tem a sua bicicleta e que queira participar, nós também vamos ter um concurso específico que ela pode participar, desde que com a autorização do seu superior, do seu responsável”, concluiu o diretor-presidente da FGB, Andeson Nascimento.