Calegário faz alerta para plano de demissão em massa de trabalhadores terceirizados

Na sessão desta terça-feira (5), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) , o deputado Fagner Calegário (Podemos) expôs a grave situação das empresas que prestam serviço para o estado. Segundo ele, o sindicato dos trabalhadores, em conjunto com o setor laboral, iniciará um plano de demissão em massa este mês.

“O objetivo é permitir que as empresas cumpram seus compromissos financeiros, só assim eles vão conseguir. Essa é a explosão de um escândalo que se arrasta por meses, que eu venho a tempos falando nesta tribuna e agora atinge seu ápice”, disse.

O parlamentar destacou ainda a reunião da Comissão de Direito e Defesa do Consumidor da casa realizada ontem, onde empresas prestadoras de serviço foram convocadas. Ele ressalta a falta de representação das demais secretarias no encontro, evidenciando o descaso com trabalhadores e empresas na gestão atual. “Para mim, a ausência dessas secretarias na reunião de ontem revela a negligência do governo”, afirmou.

Calegário destaca a preocupação das empresas, que agora enfrentam a necessidade de renovar seus quadros devido ao passivo trabalhista acumulado ao longo de contratos de quatro a cinco anos. A situação, de acordo com ele, se torna mais complexa diante do alto índice de desemprego no estado.

“Contudo, uma possível luz no fim do túnel foi revelada pelo coronel Ricardo, que, em contato telefônico, me trouxe a notícia de um socorro iminente. Segundo ele, o governo planeja resolver inicialmente as questões dos servidores e fornecedores, abrindo caminho para medidas que beneficiem os terceirizados. Vamos aguardar, caso esse possível socorro não chegue, os trabalhadores que vieram a esta casa pedir a nossa ajuda, irão para a rua. Isso tudo é muito triste para um estado que está no topo do ranking do desemprego”, finalizou.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac