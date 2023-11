Ação de bem-estar leva serviços exclusivos aos profissionais da Polícia Civil em Sena Madureira

Em uma iniciativa voltada para o cuidado e bem-estar dos profissionais da Polícia Civil que atuam em Sena Madureira, a Direção-Geral da instituição levou o Núcleo de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho (Qualivida) de forma itinerante até o município. A ação, que ocorreu nesta terça-feira, 28, foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira e ofereceu uma gama de serviços e benefícios exclusivos aos agentes da lei.

A equipe do Qualivida não poupou esforços para proporcionar uma experiência completa aos profissionais, oferecendo serviços que vão desde vouchers para depilação a laser até a apresentação de óculos de grau e de sol. A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde trouxe ainda a oportunidade de vacinação contra a Covid-19, influenza e a atualização da caderneta de vacina, reforçando o compromisso com a saúde e segurança dos policiais.

Durante o evento, a equipe da marca Mary Kay marcou presença, proporcionando sessões de maquiagem às agentes de polícia. A Vitavision Óticas também participou, apresentando sua linha de óculos e planos exclusivos para aqueles que desejam trocar suas armações ou adquirir novas lentes.

“Essas atividades visam aliviar as tensões do cotidiano desses servidores, que diariamente enfrentam situações extremas em prol da segurança da comunidade”, disse o delegado titular de Sena Madureira, Thiago Parente.

De acordo com o coordenado do núcleo Qualivida, Valcleir Carvalho, a direção da Polícia Civil reafirma o compromisso não apenas com a eficiência operacional, mas também com a qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores.

“A iniciativa itinerante do Qualivida demonstra a importância de cuidar da saúde física e mental dos profissionais da Polícia Civil, reconhecendo o papel vital desempenhado por eles na sociedade. Essa ação reforça a valorização desses profissionais e a busca contínua por condições de trabalho mais saudáveis e satisfatórias”, disse Valcleir Carvalho.