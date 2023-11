SAIU o resultado de entrevistas do processo seletivo do Saneacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) o resultado preliminar da entrevista e a abertura do prazo para recurso, conforme edital nº 001 Sead/Saneacre, de 26 de abril de 2023, referente ao processo seletivo simplificado para o provimento temporário de cargos do Saneacre.